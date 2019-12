Uitspraak hof over moord broer kroongetuige

Het gerechtshof in Amsterdam doet maandag uitspraak in de zaak tegen de 41-jarige Shurandy S., die in hoger beroep terechtstaat voor de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Reduan (41) werd op 29 maart 2018 doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

De rechtbank veroordeelde S. tot twintig jaar cel. Het Openbaar Ministerie, dat 28 jaar had geëist, legde zich bij dat vonnis niet neer en tekende hoger beroep aan. Het OM vindt 28 jaar een gerechtvaardigde straf voor deze moord, die volgens justitie een „aanslag op de rechtsstaat” is geweest. In hoger beroep herhaalde het OM de eis dan ook.

S. heeft bekend dat hij de moord heeft gepleegd. Over zijn opdrachtgevers laat hij niets los. Nabil B. is kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin de voortvluchtige Ridouan Taghi hoofdverdachte is. De moord op B.’s broer wordt door justitie toegeschreven aan het kamp van Taghi, dat genadeloos zou afrekenen met verraders. Shurandy S. is tot dusver de enige die voor dit misdrijf voor de rechter is gebracht.

In september werd Nabils advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Ook die liquidatie zou door Taghi c.s. zijn aangestuurd.