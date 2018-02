Woonzorgorganisatie Cedrah heeft concrete plannen om woonzorgcentrum Beth-San in Moerkappelle uit te gaan breiden. Vlak naast het huidige pand wil Cedrah zo’n vijftig tot zestig appartementen bouwen, met name in het hogere huur- en koopsegment.

Dat meldde vastgoedmanager Christiaan van de Wege vrijdag. Volgens hem zijn de nieuwe appartementen zowel bedoeld voor mensen met als zonder een specifieke zorgvraag. Wanneer met de bouw kan worden gestart, is volgens Van de Wege nog niet bekend.