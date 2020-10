Twaalf maanden cel voor chauffeur mislukte overval Van der Gijp

De chauffeur die betrokken was bij de mislukte overval op René van der Gijp eind april is veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam donderdag bepaald.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 24 maanden geëist tegen de 21-jarige man. Volgens de rechter was daarmee uitgegaan van een woningoverval. „Bij de mislukte beroving van de man in de auto is er, zonder afbreuk te doen aan de ernst van het delict, geen sprake van een woningoverval”, stelde hij. Om die reden is niet meegegaan in de strafeis.

De chauffeur reed op 27 april de tot dusver onbekend gebleven daders van de mislukte overval heen en terug. Van der Gijp zat in zijn auto voor zijn woning toen hij door drie gemaskerde mannen werd belaagd. Ze sloegen met hamers op de auto van de Veronica Inside-analist, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit.