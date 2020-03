Tulpen voor harde werkers in crisistijd

Een bloemetje voor verzorgenden, hulpverleners, predikanten. En voor alleenstaanden die de deur niet uit kunnen. Maurits ten Hoor (17) en Jauke de Bruin (18) zijn er inmiddels twee avonden voor op pad geweest. „Het wordt echt gewaardeerd.”

Donderdagavond bezorgden ze hun eerste tulpen. Bij het politiebureau in Ridderkerk. Bij ambulanceposten in Zwijndrecht en Papendrecht. Bij „ouderen en eenzamen.” Bij de personeelsleden van Eleos in Hendrik-Ido-Ambacht. „Ik woon er vlakbij”, zegt Maurits.

Organiseren is hij wel gewend. Vanaf zijn dertiende organiseerde hij concerten. Hij ging de pr doen voor diverse musici. Het werd een bedrijfje, en vorig jaar januari schreef de tiener zich in bij de Kamer van Koophandel. „Maar dat werk staat nu allemaal even op een laag pitje. Het is natuurlijk leuk om geld te verdienen, maar ik kom er nu wel achter dat je van uitdelen veel blijer wordt.”

Ingestort

Uitdelen doet hij nu. Donderdagavond duizend tulpen, vrijdagavond tweeduizend. Daarmee helpt hij de leverancier ook een handje. „Een vriend van me werkt op de veiling. Van de tachtig personeelsleden zijn er daar nu maar twee aan het werk: de handel is ingestort. De vader van die vriend heeft een grote kwekerij. Die raakt zijn bloemen niet meer kwijt. Hij zette zijn handel op Instagram: 50 tulpen voor 5 euro, in bosjes van 10, dus vijf in een folie. Ik zag filmpjes van tulpen die allemaal werden weggegooid en dacht: ik koop er gewoon duizend en deel ze uit. Op straat zie je overal chagrijnige, angstige gezichten. Of mensen die zich vervelen. Dan kun je beter iets gaan doen. Er zijn mensen die vanwege de coronacrisis 24 uur per dag voor anderen in de weer zijn. Die verdienen een blijk van waardering.”

Maurits ging op pad met Jauke, met wie hij al vanaf groep 1 van de basisschool bevriend is. „Hij heeft een auto. Die hebben we volgeladen. Toen zijn we rond gaan rijden en hebben we hier en daar bloemen naar binnen gedouwd.”

Vijf keer preken

In Papendrecht hielden ze een politieauto aan. „Die agenten vonden het leuk.” Bij de ambulancepost in Zwijndrecht wilden de broeders met de gulle gevers op de foto. „Toen die online werd geplaatst, kwamen er wel reacties dat we geen anderhalve meter afstand van elkaar hielden. We zijn natuurlijk wel voorzichtig. Sommige mensen vragen ons binnen te komen, maar dat doen we niet.”

Van acht tot half elf waren de vrienden op pad. Vrijdagmorgen begon Maurits een inzamelingsactie via de betaalapp Tikkie. „Daarop kreeg ik zoveel binnen dat ik een tweede lading tulpen kon kopen.” Dubbel zo groot. Daarom gingen de jongens vrijdagavond al om zes uur op pad.

Predikanten behoren ook tot de doelgroep. „Ik hoorde van een dominee die zondag vijf keer preekte. Nou, dan sta je wel even te praten. Ze moeten ook van alles improviseren, livestreams en zo. En hoe ze hun pastorale contacten aanhouden. En ze moeten mensen geruststellen die door alle gebeurtenissen angstig zijn.”