TUI inventariseert hoeveel vakantiegangers in Barcelona zitten

Reisorganisatie TUI gaat inventariseren hoeveel mensen zich op dit moment met een stedentrip in Barcelona bevinden. De reisorganisatie doet dit omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor deze stad heeft aangepast van code geel naar oranje. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat, zegt een woordvoerster van TUI.

Ook is nog niet bekend of de vakantiegangers uit Barcelona worden teruggehaald of dat ze een alternatief krijgen aangeboden. In elk geval biedt de reisorganisatie voorlopig geen stedentrips naar Barcelona meer aan.

Ze benadrukt dat het reisadvies alleen geldt voor de stad Barcelona en niet voor het nabijgelegen vliegveld. Mensen die elders in Spanje een vakantie hebben geboekt, kunnen op het vliegveld bij Barcelona landen om vervolgens verder te reizen, aldus de woordvoerster.