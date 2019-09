Troonpoetser, kapper en jacquetverhuurder laten Prinsjesdag stijlvol verlopen

Achter de schermen wordt hard gewerkt om Prinsjesdag goed en stijlvol te laten verlopen. De hulp van de troonpoetser, de drankhekkenverhuurder, de kapper en de jacquetverhuurder is daarbij onmisbaar.

Troonpoetser gaat voorzichtig te werk

Henk Moesman (69)

Meubelmakerij Moesman

„De beelden van Prinsjesdag gaan de hele wereld over. Dus moet de troon van de koning er gelikt uitzien. Daarom loop ik op maandag de koningszetel nog even na voor de laatste controle. Zelfs de franjes van de kussens mogen niet in de war zitten. Dat is misschien wel onze grootste zorg.

We hebben vorige week de ongeveer 1000 stoelen en het rostrum klaargezet en opgebouwd.

Het poetsen van de eiken troon kostte ongeveer een halve dag. De bekleding plak ik dan af.

Vooral de staanders, aan de voorkant van de troon, vragen veel aandacht. Daar zit een dun laagje goud op, die je er niet vanaf wilt poetsen. Ook het houtsnijwerk maakt het lastig.

We gaan voorzichtig te werk: de troon moet immers mooi worden, maar ook mooi blijven.”

Prinsjesdag

Sjorren en slepen met drankhekken

Marijke Verschoor (63)

Ruud Verschoor Verhuur

„Al zo’n tien jaar zet ons bedrijf dranghekken langs de route van de koets. Dit jaar ongeveer 3500 stuks. Voor onze jongens een speciale klus. Zij krijgen van bijvoorbeeld omstanders veel positieve reacties, zoals: „Goed gewerkt, mooi geregeld”.

Van de politie ontvangen we een planning, inclusief tekening, vanaf wanneer en waar de dranghekken moeten staan. Op vrijdag hebben we de eerste dranghekken langs de route neergezet. Die zijn nodig voor de training van de marechaussee. Er loopt een politieagent mee met wie we kunnen overleggen, bijvoorbeeld of er bij een bouwplaats ook dranghekken moeten komen. Maandag deden we de rest. Behalve de hekken aan de Julianastraat; die doen we dinsdag nog.

We beginnen direct met opruimen zodra de koets uit beeld is. Het verkeer moet zo weinig mogelijk hinder ondervinden.”

Klaar voor baard minister Wiebes

Britt Sturing (19)

Team Twins Hair & Beauty

„Het eerste Tweede Kamerlid knip ik dinsdag om acht uur. Wie dat zal zijn, weet ik niet. En er komt ten minste één minister langs. Ik knip samen met vier anderen.

Ik mag hieraan meedoen omdat ik in maart op de Skills Heroes-mbo-vakwedstrijd als derde kapper ben geëindigd.

Het is spannend om die hoge heren en dames te moeten knippen. Heel Nederland ziet immers het resultaat. Maar ik heb me goed voorbereid. Mijn collega’s geven mij tips en adviezen, bijvoorbeeld hoe je goed luistert naar de wensen van de klant.

Of ik ook de baard van minister Wiebes zou bijwerken? Zeker, als hij dat wil, dan doet ik dat. Natuurlijk bepalen de Kamerleden zelf hun kapsel, maar ik geef wel kappersadvies.

Als we klaar zijn met knippen, krijgen we een rondleiding langs de gouden koets.”

Hoge hoeden blijven op de plank

Marcel Burgwal (46)

Gelegenheidskledingverhuur Sir George

„Voor Prinsjesdag verhuur ik zo’n zestig jacquetten, schat ik in. Dat doe ik nu sinds een jaar of vijf. De politici en bestuurders die vaker bij mij huren, hebben een account of ze mailen hun bestelling door. De nieuwe gezichten komen eerst langs voor een meetafspraak. De meesten haalden hun bestelling zelf op, op zondag of maandag.

De hoeden blijven hier op de plank staan. Hoofddeksels draag je officieel alleen buiten, terwijl Prinsjesdag zich grotendeels binnen afspeelt.

Gespannen voor Prinsjesdag ben ik absoluut niet. In deze branche moet je product altijd pico bello zijn, anders verlies je klanten.

Daarnaast check ik de kleding drie keer: wanneer de kleding terugkomt van de klant, na de stomerij en voordat het naar een klant gaat.”