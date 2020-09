Tot vijf jaar cel geëist voor drugslab waar drie doden vielen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch vijf jaar cel geëist tegen twee mannen uit Eindhoven en Valkenswaard die verantwoordelijk worden gehouden voor een drugslab waar drie doden vielen.

Het amfetaminelab in het Belgische Hechtel-Eksel werd op 29 januari vorig jaar ontdekt, na een anonieme melding dat er doden lagen. In de loods bleken de dode lichamen van twee jonge Eindhovenaren (23 en 25 jaar oud) en één uit Valkenswaard (22) te liggen. Waarschijnlijk stierven ze door koolmonoxidevergiftiging in het morsige drugslab, twaalf kilometer over de grens. De officier van justitie: „Er gaan verhalen dat de drie waren opgesloten en de deur niet konden openen, omdat ze geen sleutel hadden.”

Tegen de eigenaar van de loods die het verhuurde eiste de officier justitie twee jaar cel. Hij moet hebben geweten dat er drugs werden gemaakt, zei ze.