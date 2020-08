Top OM: afwegingen advocatenobservatie waren zorgvuldig

Het College van procureurs-generaal schaart zich achter de afwegingen van het landelijk parket voor het schaduwen van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef, in juni vorig jaar. De actie is binnen de grenzen van de geldende regels gebleven, vindt de OM-top.

Het opsporen van Ridouan Taghi had een dermate hoge prioriteit, dat politie en justitie alles op alles hebben gezet om hem te pakken te krijgen. Meijering en Van Kleef reisden vorig jaar juni naar Dubai. Justitie beschikte over informatie dat daar een ontmoeting met de voortvluchtige Taghi zou plaatsvinden. Dat gebeurde niet. De twee raadslieden waren in Dubai voor een andere cliënt. Zij staan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, niet bij.

De afwegingen van de recherche en het landelijk parket zijn „zorgvuldig” geweest, aldus het college in een verklaring vrijdag.