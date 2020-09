Tientallen studenten Rotterdam spiekten tijdens onlinetentamen

Studenten van de Rotterdam School of Management hebben via een appgroep antwoorden van tentamens aan elkaar doorgegeven. De toetsen moesten vanwege het coronavirus online worden gemaakt. Sommige studenten worden mogelijk van de opleiding verwijderd.

De managementschool, een onderdeel van de Erasmus Universiteit, bevestigt een bericht in studentenblad Erasmus Magazine. In totaal 51 studenten van de opleiding International Business Administration zaten in een chatgroep op de chatapp Viber. Voor 22 gebruikers van de groep blijft het bij een berisping. Ze hebben niet actief deelgenomen aan de chat. Bij zestien studenten zijn tentamenuitslagen geschrapt. Zij moeten het vak komend collegejaar opnieuw volgen. Tien anderen mogen geen onlinetentamens meer maken. De examencommissie raadt aan om enkele studenten te verwijderen, maar daarover moet de rector de knoop doorhakken.

De fraude speelde bij tentamens die tussen begin juni en begin juli werden afgenomen, dus aan het einde van het vorige collegejaar. De Rotterdam School of Management wil niet zeggen hoe de fraude aan het licht is gekomen.

De opleiding telt ongeveer vijfhonderd studenten. Ongeveer de helft van hen komt uit Nederland, de andere helft uit andere landen. „Fysieke tentamens op de campus waren niet mogelijk. Bovendien waren veel studenten teruggegaan naar hun eigen land. En als je vijfhonderd studenten met voldoende afstand wilt tentamineren, pas je zelfs niet in Ahoy. Dan moet je kijken wat voor examens je dan gaat doen.” Bij sommige tentamens moesten studenten een essay schrijven, waarbij ze internet mochten gebruiken om informatie op te zoeken, maar volgens de opleiding lukte dat niet bij elke toets.

De technologie bestaat om digitaal toezicht te houden op studenten tijdens een onlinetentamen, maar „niet voor de aantallen studenten waar wij mee te maken hebben, dat controlemechanisme was technisch niet mogelijk”, verklaart een woordvoerster. De instelling verwacht dat tentamens ook de komende tijd nog online moeten worden afgenomen, maar denkt dat de technologie voor toezicht inmiddels goed genoeg is om herhaling te voorkomen.