The Passion in Nunspeet gaat door ondanks bezwaar

De lokale versie van muziekspektakel The Passion in Nunspeet gaat volgende week vrijdag door. Drie predikanten overhandigden donderdag een petitie aan initiatiefnemer RTV Nunspeet, maar het bezwaar haalt niets uit.

In The Passion wordt de lijdensweg van Christus nagespeeld door acteurs, waarbij popnummers het verhaal ondersteunen. Ook trekt er een optocht door het dorp.

De petitie ”Stop The Passion Nunspeet” is sinds begin februari online ruim 4800 keer ondertekend. Daarnaast ontvingen de initiatiefnemers ruim 250 reacties van bezwaarden. Ds. A. Schot van de gereformeerde gemeente in Nunspeet, ds. P. D. J. Buijs van de christelijke gereformeerde kerk te Nunspeet en ds. M. van Kooten, predikant van de hervormde gemeente in Elspeet maakten donderdag bij RTV Nunspeet nogmaals hun bezwaren bekend. „Ons is opnieuw te kennen gegeven dat The Passion gewoon doorgaat”, schreef ds. Schot donderdagavond in een brief aan zijn gemeente. „Volgens RTV Nunspeet kan in deze tijd een kleine minderheid niet bepalen wat er in Nunspeet wel of niet moet gebeuren.”

Ds. Buijs: Spreek publiek over The Passion Nunspeet

Het grootste bezwaar van de kerken tegen The Passion is dat het lijden van Jezus nagespeeld wordt. „De initiatiefnemers zeggen dat de SGP-achterban slechts hooguit een kwart van de Nunspeetse bevolking vormt, maar het gaat helemaal niet om aantallen. Het bezwaar van één Nunspeter verdient al respect als het gaat om het sterven van de Dierbare”, aldus ds. Schot.

Voorzitter Edward van der Geest van RTV Nunspeet ziet desgevraagd geen reden om de opvoering niet te laten doorgaan. „Het is een principiële kwestie waarbij je nooit tot elkaar komt. We moeten uitkijken dat het niet een soort splijtzwam wordt. Iedereen moet de ruimte krijgen om het geloof op zijn of haar manier te beleven.”

Van der Geest zegt dat RTV Nunspeet bereid is om concessies te doen. „Maar voor de predikanten was de enige optie om te stoppen. Dan houdt het op.” Hij heeft donderdagavond wat reacties uit de petities bekeken. „Maar de helft van de inzendingen is anoniem, daar kunnen we niets mee. We weten niet waar die mensen vandaan komen. Wel is duidelijk dat 30 procent van de ondertekenaars niet uit Nunspeet komt.”

Dat er ook mensen van buiten de gemeente Nunspeet gereageerd hebben, heeft volgens ds. van Kooten te maken met de recreatieve betekenis van Nunspeet. „De reacties op de petities zijn door ons niet gestimuleerd, maar spontaan op gang gekomen.”

Van der Geest heeft de predikanten toegezegd dat er na afloop van het evenement een evaluatie zal plaatsvinden. Ds. Schot: „We zijn bedroefd en verslagen dat onze stem blijkbaar geen gehoor meer vindt. Ons blijft niets anders over dan de zaak bij de Heere terug te leggen. God ontferme Zich over Nunspeet.”