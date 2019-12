Test met automatische treinpiloot op Hanzelijn

De NS heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op de Hanzelijn voor het eerst een test met een automatische treinpiloot gedaan. De NS repte na afloop over een geslaagd experiment. De trein vertrok op tijd en kwam op tijd aan in Dronten op de vooraf ingestelde plek langs het perron.

„Dit is een eerste en belangrijke stap. We leren hiervan en doen ervaring op voor wat een automatische treinpiloot voor NS kan betekenen”, aldus Marjan Rintel, directeur NS Operatie.

Tijdens het experiment was er een machinist in de cabine aanwezig om ‘bij te sturen’ en in te grijpen als dat nodig zou zijn. De komende tijd volgen meer experimenten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het rij- en remgedrag van de zelfrijdende trein bij gladde sporen.