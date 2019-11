Terugkijken: Mars voor het Leven in Utrecht

De Mars voor het Leven, een protestactie tegen abortus, wordt dit jaar gehouden in Utrecht. De deelnemers zijn begonnen aan hun stille tocht door het centrum van de Domstad. Om ongeveer 15:30 uur kunt u hier de gezamenlijke afsluiting van de mars in de Jaarbeurs volgen.

Verslaggever Johannes Visscher vroeg een aantal deelnemers: waarom zijn jullie hier?

Fotograaf Anton Dommerholt is ook aanwezig en maakt een fotoreportage.

Kees van Helden, directeur van stichting Schreeuw om Leven die de mars organiseert, drukte de deelnemers op het hart de tocht in stilte te lopen. „Dit is de enige prolifemars in de wereld die in stilte gelopen wordt. Er zullen mensen zijn die het niet met ons eens zijn. Misschien wordt er geschreeuwd. Ik wil jullie vragen dat te negeren. Het moet een waardige mars zijn.”

