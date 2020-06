Technologie moet de 1,5 meter afstand bewaken

Verplicht anderhalve meter afstand tot je medemens houden is een hele opgaaf. Speciale oplossingen moeten het nieuwe normaal bewaken.

Het blijft wennen, dat nieuwe normaal. Een mens is immers een sociaal wezen als geen ander, dat gedijt bij persoonlijk contact. Dat onze persoonlijke zone van overheidswege werd opgerekt, kan daarom knellen.

Tegelijkertijd is de gewenste onderlinge afstand een voedingsbodem voor krampachtigheid. Voor je het weet begeef je je dichter in de buurt van je medemens dan in het post-coronatijdperk wenselijk is. Daarom moet technologie een handje helpen.

Slimme afstandsmeters en andere gadgets waarschuwen gebruikers om te nauw contact te verhoeden –en daarmee de kans op nieuwe besmettingen te verkleinen. Ook Nederlandse bedrijven introduceren slimme snufjes om een tweede coronagolf te voorkomen.

„Wij zagen dat de regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden maar mondjesmaat werd nageleefd”, schrijven de ontwikkelaars van CovidAlarm in hun persbericht. Laat nu net de mond een belangrijke verspreidingsbron voor het coronavirus zijn. Dus sloegen drie Arnhemse ondernemers de handen ineen.

Het leverde een klein apparaatje op dat gebruikers alarmeert als mensen te dichtbij komen. Moderne locatietechnologie moet de brede foutmarge van Bluetooth het hoofd bieden en voorkomen dat het apparaatje waarschuwt voor mensen die zich nog op ruime afstand bevinden.

Ook de afstandssensor van het Amsterdamse SmartEagle waarschuwt gebruikers die te dicht bij elkaar komen. Via een dashboard en meldingen volgt een bericht als de afstand tussen personen te klein wordt.

In tegenstelling tot CovidAlarm gebruikt SmartEagle geen wearables maar sensoren die ook aan plafonds kunnen worden bevestigd. Het systeem kan daardoor gemakkelijk worden ingezet in winkels, bedrijven en culturele instellingen. CovidAlarm is pas effectief als veel mensen tegelijkertijd het apparaatje gebruiken.

Datzelfde geldt ook voor het Nederlandse Novick, een sensor die aan een ketting om de hals wordt gedragen en waarschuwt als andere Novick-gebruikers zich niet aan de verplichte onderlinge afstand houden.

De apparaatjes lijken vooralsnog alleen bedoeld ter preventie. De gebruikte technologieën verzamelen geen persoonsgegevens en brengen niet in kaart met wie gebruikers contact hadden. Mochten ze alsnog onverhoopt besmet raken, dan is dus aan hen de taak om anderen te waarschuwen.