Tbs'er aangehouden na zedenmisdrijf Lelystad

Een 37-jarige man met tbs die niet was teruggekeerd van verlof is maandag in Lelystad opgepakt. Dat gebeurde nadat een 51-jarige vrouw uit Lelystad door een man was overvallen en seksueel was misbruikt. Op basis van het signalement van de dader, herkende de politie de verdachte als de man die eerder die dag niet terugkeerde van zijn verlof uit de tbs-kliniek in Almere.

De man is dinsdagochtend vroeg op straat aangehouden nadat de politie hem op straat zag en herkende. Bij de zoektocht naar de man werden onder meer honden en de helikopter ingezet.