„Supermarkten Wijk bij Duurstede op zondag te vroeg open”

De gemeente Wijk bij Duurstede gaat ondernemers met klem verzoeken om hun winkel op zondag niet voor 12.30 uur te openen. Er wordt ook op toegezien of zij zich daaraan houden.

Dat hebben burgemeester en wethouders geantwoord op schriftelijke vragen van de fractie van de Protestants-Christelijke Groepering (PCG). De gemeentelijke winkeltijdenverordening staat eerder openen dan 12.30 uur niet toe.

„Wij hebben geconstateerd dat een aantal supermarkten op zondag al om 12.00 uur opengaat en daarmee adverteert”, aldus het college van B en W. „Ook zijn er supermarkten die met 12.30 uur als openingstijd adverteren, maar vanaf circa 12.00 uur klanten toelaten wanneer die bij de winkel aankomen.”

Eind oktober is de locatiemanager van een supermarkt al aangesproken op de vastgestelde winkeltijden, zo melden burgemeester en wethouders. Als vervolg daarop worden nu ook de andere ondernemers in Wijk bij Duurstede gewezen op het tijdstip van 12.30 uur in de winkeltijdenverordening.

Winkels mogen in de Utrechtse gemeente op zondag tot 18.00 uur open zijn, zo werd in 2018 besloten. De PCG, die drie van de negentien zetels in de gemeenteraad heeft, was destijds de enige partij die tegen de zondagsopenstelling stemde. Op initiatief van het CDA werd besloten dat de winkels pas vanaf 12.30 uur open mogen, om op die manier kerkgangers niet te hinderen.