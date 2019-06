Supermarkt tussen operatiekamers

Even snel een broodje en melk halen tussen de operaties door. Dat kan sinds deze week in de supermarkt AH to go tussen de operatiekamers in het Erasmus MC in Rotterdam. Een wereldwijde primeur.

In de supermarkt op de OK zijn broodjes, salades en drankjes te koop. Er is geen caissière, iedereen moet zelf betalen bij de twee zelfscankassa’s. Gemak dient het operatiepersoneel. Even omkleden, eten halen in de passage en dan weer omkleden hoeft niet meer.

Vanwaar het idee?

„Het is ontstaan bij de nieuwbouw van het ziekenhuis”, zegt OK-manager Martijn van den Berge. „Het initiatief komt van de supermarktketen Albert Heijn. Die heeft op de passage in het ziekenhuis ook een supermarkt. Wie hier op de operatieafdeling werkt, kan daar niet zomaar naar toe zonder zich om te kleden. Nu is de supermarkt naar ons toe gekomen en heeft een plek, bijna onzichtbaar tussen de 26 operatiekamers. Service van Albert Heijn. Het is wereldwijd de eerste AH to go op een operatiecomplex. Ook voor artsen en ander personeel dat onverwacht wordt opgeroepen is het een uitkomst. Die komen gehaast of met een lege maag aan en moeten dan operaties uitvoeren die soms lang kunnen duren. Ze kunnen nu snel eerst een broodje nemen.”

U heeft onmiddellijk ingestemd met het voorstel van Albert Heijn?

„Op de 26 operatiekamers lopen de klok rond ongeveer 300 mensen. Als die tussen de operaties door wat wilden eten of drinken moesten ze dat zelf van huis meenemen. Dat hoeft nu niet meer. Even een broodje halen of tussendoor een kop koffie drinken zonder dat je naar buiten moet is natuurlijk super. Je kunt nu 24 uur per dag pakken wat je nodig hebt. Wel moeten de personeelsleden hun handen goed wassen als ze terugkomen van het boodschappen doen.”

Is iedereen blij?

„Aanvankelijk was men wat sceptisch. Alle bedenkingen zijn verdwenen nu men ziet wat er allemaal te koop is in de AH to go. Nog net geen sushi. Over de koffie is men helemaal lovend. Er staan twee koffieautomaten met verse bonen. In de oudbouw van het Erasmus MC werden per jaar 400.000 kopjes koffie getapt op het OK-complex. Albert Heijn is ervan overtuigd dat de nieuwe koffie ook zal aanslaan. Ze kost slechts 50 cent per kop. Het personeel kan ook gebruik blijven maken van de gratis koffie uit de automaat.”

Wie gaat de vakken vullen?

„De broodjes worden in de winkel van de AH-passage gebakken en door de vakkenvullers naar de AH to go op het operatiecomplex gebracht. Ook voor hen handhaven we strenge hygiëneregels. Als ze met de spullen naar binnen komen moeten ze eerst handen wassen, operatiekleding aantrekken en petje op.”

