Strengere regels nadrukkelijk in beeld

Gaat Nederland alsnog op slot? Vermoedelijk niet helemaal, wel zijn extra maatregelen om het sociale verkeer verder te beperken sinds het afgelopen weekeinde nog nadrukkelijker in beeld.

„Vanmorgen zijn de parkeerterreinen bij de stranden gesloten”, schrijft burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort in een persbericht. „Verkeersregelaars ter plaatse sturen recreanten terug.” Ruim voor het weekend plaatste de gemeente al borden langs de boulevard. „Houd 1,5 meter afstand”, „Gun elkaar de ruimte #Corona”, zijn de teksten. Tevergeefs, bleek zaterdag.

In Aerdenhout en Overveen schoven volgepakte auto’s stapvoets rijdend en bumper en bumper op, richting het strand. Horecagelegenheden waren dicht, maar venters en standplaatshouders hadden bij het strand hun gebruikelijke kramen opgezet. Gevolg: lange rijen van naar eten en drinken hunkerende dagjesmensen stonden, ondanks de voorzorgsmaatregelen van de venters, op elkaars lip.

Na een dringend appel op hun gezond verstand bleven de uitbaters zondag weg, maar Moolenburgh had zijn lesje geleerd. Verontwaardigde Zandvoorters riepen hun burgervader zaterdag via Facebook al op de stranden te sluiten en zo geschiedde. Moolenburgh bracht zijn persbericht uit, het dagjesvolk maakte knarsetandend rechtsomkeert. Maandagochtend rond half 11 twitterde Zandvoort nogmaals een noodkreet: „We zien vandaag weer veel mensen naar het strand komen, dit is niet de bedoeling!”

Natuurbeheerders verging het zaterdag en zondag niet veel anders. „Ik kan niet als een kip zonder kop achter iedereen aan gaan rennen”, verzuchtte boswachter Corien Koreman nadat ook op de Utrechtse Heuvelrug de afstandsnorm van 1,5 meter massaal werd genegeerd. „Het lijkt wel zomervakantie zo druk is het in het bos. Hoezo coronavirus?”, aldus boswachter Paul Jansen in het Brabantse Erp.

De rijksoverheid zette een paardenmiddel in en verstuurde zondagochtend een NL-Alert vanuit het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag.

„Dit is helemaal verkeerd”, bracht justitieminister Ferd Grapperhaus zondagavond uit in het tv-programma EenVandaag toen hij de beelden zag. De bewindsman noemde het beschamend om te zien dat mensen in de zorg zich uit de naad werken, „en dat even verderop mensen met veertig door een bos lopen.” Die verzuchting sloot aan bij de emotionele oproepen van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op social media om de afstandsnorm te respecteren. „Ik vraag het publiek: Help ons helpen! Houd afstand!”, zei voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten Peter Paul van Benthem tegen persbureau ANP.

Maandagavond om 19.00 uur komen de 25 veiligheidsregio’s bijeen op het provinciehuis in Utrecht. Diverse burgemeesters zeiden zich te willen beraden op het instellen van een samenscholingsverbod. De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing zou vanmiddag om 17.00 uur weer bijeenkomen om onder meer te bezien in hoeverre meer maatregelen, zoals het sluiten van niet-essentiële winkels (bouwmarkten, meubelzaken, cadeauwinkels en/of kledingzaken) nodig zijn.