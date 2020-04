Streep door veel populaire uitjes

Heel veel populaire uitstapjes tijdens de paasdagen zijn dit jaar niet mogelijk. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus sluiten burgemeesters in het hele land bestemmingen af die gewoonlijk veel mensen trekken. Soms gelden de afsluitingen alleen voor motorrijders en wielrenners, die in het vorige, zonnige weekend in te grote groepen door het land reden.

Motorrijders zijn niet welkom op de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen. De Holterberg in Twente gaat tijdens de paasdagen alle middagen op slot. Ook de zogenoemde Toeristenroute over de Sallandse Heuvelrug wordt vanaf vrijdag afgesloten. Over een eventuele afsluiting van de Posbank en de Veluwezoom wordt vrijdag een besluit genomen.

In Giethoorn en omgeving geldt een vaarverbod. Vorig weekend werden daar nog bootjes verhuurd aan toeristen, maar daar staat nu een flinke boete op. Ook voor de Amsterdamse grachten geldt opnieuw een vaarverbod. Langs de Randmeren gaan de Strandboulevard in Harderwijk en Strand Nulde dicht. Strand Horst was al gesloten.

In Zuid-Limburg is het Heuvelland afgesloten voor dagjesmensen. Dat geldt ook voor bekende toeristenwegen over de Veluwe, zoals de route langs Het Aardhuis. Maatregelen die eerder al werden genomen, zoals in Zeeland, op de Waddeneilanden en in natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, blijven tijdens de paasdagen van kracht.