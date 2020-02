Storm zorgt voor schade in diverse delen van Nederland

Op diverse plekken in het land heeft de storm zondag voor schade gezorgd. Vooral in Zuid-Holland en Zeeland was het raak. Bij de brandweer Zuid-Holland Zuid kwamen ruim honderd meldingen binnen van overlast. Er is alleen sprake van materiële schade. Er zijn geen meldingen over gewonden.

In Zuid-Holland werden zware windstoten van circa 100 kilometer per uur gemeten. In Zeeland was urenlang sprake van storm met windkracht 9 en werden zeer zware windstoten van ruim 110 kilometer per uur gemeten. In Vlissingen stond er tijdelijk zelfs windkracht 10.

In Zeeland moest de brandweer in totaal 45 keer in actie komen wegens stormschade. In Vlissingen waaiden dakplaten van een woning aan Boterbloemlaan. Ook werd in deze stad de Boulevard Bankert afgesloten wegens losgewaaide materialen van daken en gevels, aldus de veiligheidsregio. Op de A29 bij Willemstad waaide een caravan om. Ook bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kwamen veel meldingen binnen.

In de Tulpenstraat in Sassenheim waaiden stenen van een zijgevel van een woning. Tientallen stenen zijn naar beneden gevallen. Op de Amerweg in Zwijndrecht was de brandweer druk in de weer met het opruimen van rondvliegend isolatiemateriaal. In Maassluis waaide een boom op de Westlandseweg om. In Bodegraven kwam door de storm een zonnepaneel van het dak. Door de harde wind vielen in Dordrecht glasplaten van een flat.

Op de A12 kwam bij het Gelderse Bennekom een aantal bomen op de weg terecht. Die zijn inmiddels weer weggehaald.