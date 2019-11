Storm in Staphorster politiek

Het stormt in de Staphorster politiek. De in juni opgestapte oud-wethouder Bert Krale (CDA) verwijt SGP-wethouder Lucas Mulder vriendjespolitiek. Die wijst de kritiek van de hand en wordt gesteund door burgemeester Segers.

„Dit raakt ons enorm”, verzucht burgemeester Segers (CU) van Staphorst maandagavond. Hij doelt op de beschuldigingen van oud-CDA-wethouder Bert Krale aan het adres van SGP-wethouder Mulder, zaterdag in de Stentor. Dinsdagavond debatteert de Staphorster gemeenteraad over de vermeende vriendjespolitiek. Krale stapte in juni op na vijf jaar wethouderschap. Later vertrokken ook de griffier en de gemeentesecretaris.

Krale verwijt SGP-wethouder Mulder dat hij misbruik maakt van regelingen om vrienden te bevoordelen. „Hij heeft bevriende ondernemers getipt dat er bedrijfsgronden op de Esch IV te koop zouden komen. Die ondernemers, veelal afkomstig uit dezelfde kerk, kochten veel gronden op. Ondernemers die al lang op een lijst stonden, visten achter het net”, zegt Krale tegenover het Reformatorisch Dagblad.

In dagblad de Stentor meldde Krale zaterdag dat Mulder de systematiek van de zogeheten Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS) „ging gebruiken om zijn vriendjes die iets illegaals hadden gebouwd, een bouwvergunning te geven. Daarover deed hij zijn in tijd als raadslid ook toezeggingen richting inwoners.” De EPOS kan gebruikt worden om plannen door te laten gaan die eigenlijk niet aan de regels voldoen, maar wel van waarde zijn voor de gemeente. Krale meldde maandag desgevraagd dat de weergave van zijn woorden in de Stentor klopt.

De aangeklaagde wethouder Mulder reageerde maandag tegenover het Reformatorisch Dagblad terughoudend. Hij spreekt de beschuldigingen van Krale tegen en vindt het „zeer triest wat er gebeurt.” Mulder vindt dat Krale zich schuldig maakt aan „ondermijning van het bestuur” en verwijst naar burgemeester Segers.

Burgemeester Segers zegt zich maandagavond tegenover het Reformatorisch Dagblad „niet in het door Krale geschetste beeld” te herkennen. „De raad heeft geen enkele keer een vraag gesteld of een motie ingediend over de kwesties die Krale aanreikt.”

Integriteit en transparantie van bestuur zijn „een groot thema” in het Staphorster gemeentehuis, beklemtoont Segers, die binnenkort burgemeester wordt van Molenlanden. „In een besloten gemeenschap als Staphorst dreigt het gevaar van vriendjespolitiek. We hebben er juist aandacht voor dat te voorkomen. We willen niet de schijn van belangenverstrengeling wekken. Onder meer in elke presidiumvergadering (met fractievoorzitters, red.) staat het thema integriteit op de agenda. Het is belangrijk om daar met elkaar over te praten. Mag bijvoorbeeld een raadslid een bos bloemen aannemen? Er deed ooit een familielid van een wethouder een subsidieaanvraag. Toen is besloten dat die wethouder binnen het college niet meedeed aan de beraadslagingen daarover.”

Segers spreekt tegen dat zijn vertrek en het vertrek van de griffier en de gemeentesecretaris te maken hebben met een bestuurscrisis in Staphorst.

