Stikstofuitspraak relevant voor snelwegplannen

Het stikstofbeleid dat door de Raad van State ongeldig is verklaard, speelt een rol in diverse rechtszaken over grote projecten op snelwegen. Het gaat onder meer om de verbreding van de A27 en de A12 op de ring van Utrecht, het verbreden en doortrekken van de A15 en de A12 bij Arnhem en geplande aansluitingen op de A9 bij Heiloo en Castricum.

Bezwaren tegen al die plannen moeten nog worden behandeld door de hoogste bestuursrechter. De Raad van State oordeelde woensdag in een principiële uitspraak dat het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat aan de basis ligt van tal van vergunningen, in strijd is met Europese regels. Het biedt namelijk geen garanties dat de schadelijke uitstoot van stikstof daadwerkelijk wordt beperkt.

In totaal liggen bij de Raad van State nog zo’n 180 zaken waarin stikstofbeleid een rol speelt. Meer dan honderd daarvan gaan over natuurvergunningen die provincies aan boerenbedrijven hebben verleend. Als dat uitsluitend op basis van het PAS is gebeurd, ziet het er voor de betrokken bedrijven niet goed uit, beaamt een woordvoerster van de Raad.

Besluiten over snelwegen zijn complexer. Welke invloed de uitspraak over stikstof daarop kan hebben, valt volgens de woordvoerster niet eenduidig te zeggen.