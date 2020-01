Station Leeuwarden ontruimd om verdachte jerrycan in trein

De politie heeft een 68-jarige man uit Stavoren aangehouden in verband met de ontruiming van station Leeuwarden. In een lege trein is een jerrycan met een onbekende vloeistof aangetroffen. De verdachte wordt verhoord.

Omdat de politie onvoldoende kan inschatten of er explosiegevaar is, is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld.

Het treinverkeer van en naar Leeuwarden is stilgelegd. „Dat is gebeurd op last van de hulpdiensten”, aldus de woordvoerder van vervoerbedrijf Arriva. Dit duurt volgens de vervoerder tenminste tot 14.30 uur. Er rijden bussen tussen Akkrum, Grou-Jirnsum en Leeuwarden. De NS-treinen van Zwolle naar Leeuwarden rijden niet verder dan Akkrum.