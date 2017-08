Specialiste ouderenzorg: Voorkom dwang rond euthanasie

Van elk euthanasieverzoek moet helder zijn dat de patiënt er vrijwillig om heeft gevraagd. Dwang vanuit familieleden, of de schijn daarvan, moet worden vermeden. Dat stelde specialist ouderengeneeskunde Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van de beroepsvereniging Verenso, dinsdag.

Nieuwenhuizen reageerde op een uitzending van EenVandaag van maandagavond over een patiënte met vergevorderde dementie. Familieleden van haar willen graag dat artsen een eerder door haar op schrift gesteld euthanasieverzoek uitvoeren. De artsen zien daarvan af omdat de lijdensdruk van de patiënte moeilijk is vast te stellen en omdat de duurzaamheid en de weloverwogenheid van haar wens moeilijk meer zijn na te gaan.

Een arts van de Levenseindekliniek suggereerde in de uitzending dat kinderen die in een vergelijkbare situatie verkeren als deze familieleden, hulp zouden moeten krijgen om hun ouders tijdig te herinneren aan hun doodswens. De gedachte is dat artsen eerder euthanasieverzoeken inwilligen als de patiënt die het verzoek doet nog goed aanspreekbaar is.

„Geen goed idee”, reageerde Nieuwenhuizen dinsdagochtend. „Rond euthanasie moeten we elke schijn van dwang en onvrijwilligheid willen vermijden. Bovendien, bezorg je kinderen hiermee geen dubbele last? Ze moeten dan én goed voor hun ouders zorgen én zorgen dat deze overlijden door euthanasie. Ik bagatelliseer de last voor familieleden zeker niet. Mijn oproep is: houd elkaar als arts en familie niet in een onmogelijke houdgreep. Focus als het moment voor euthanasie is gepasseerd samen op het bieden van zo optimaal mogelijke zorg.”