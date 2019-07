Speciaal onderwijs in de knel

Klassen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) barsten uit hun voegen. Doordat er geen leraren zijn te vinden, belanden meer tieners met onder meer gedragsproblemen in een groep die bijna zo groot is als op een gewone school. Dat meldt het AD.

Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vindt de situatie zorgelijk. "Ik hoor structureel dat groepen groter zijn dan de gewenste twaalf ", vertelt voorzitter Wim Ludeke. De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt 'heel ernstige verhalen' te horen over het vso. "Terwijl die kinderen niet voor niets op het speciaal onderwijs zitten."

Op het vso zitten leerlingen met veel problemen. Ze vallen op reguliere scholen uit, omdat ze te veel begeleiding vragen. Door de groeiende groepen hebben docenten echter moeite om alle leerlingen genoeg zorg te geven en ze uiteindelijk te helpen met leren.