Sonsbeek-tentoonstelling breidt uit naar Veluwe

De internationaal befaamde Sonsbeek-tentoonstelling, die elke vier jaar in Arnhem wordt gehouden, breidt zich dit jaar uit naar Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Tussen Arnhem en het park ontstaat een kunstroute van 16 kilometer lang. Het Kröller-Müller Museum in het nationale park sluit aan met drie solotentoonstellingen van minder bekende moderne kunstenaars.

De twaalfde editie van sonsbeek gaat bovendien niet zoals gewoonlijk honderd dagen duren, maar strekt zich uit over vier jaar, aldus artistiek directeur Bonaventure Ndikung uit Kameroen. De kunstmanifestatie wil door de uitbreiding de band tussen Arnhem en de regio strakker aanhalen.

Ndikung hoopt dat sonsbeek daardoor ook meer geld in het laatje krijgt. De artistiek directeur is eerder curator van de Duitse kunsttentoonstelling Documenta in Kassel geweest. „Daar hadden ze in 2017 een budget van 37 miljoen euro. Er kwamen ruim 200.000 bezoekers. Sonsbeek trok een jaar eerder met een paar miljoen euro bijna 157.000 bezoekers, en weet nu nog steeds niet hoe groot het budget voor dit jaar zal zijn. De toekomst van deze manifestatie staat op het spel. Subsidiegevers moeten zich afvragen wat kunst hen eigenlijk waard is”, waarschuwde hij.

Aan sonsbeek 20->24 doen veertig kunstenaars uit de hele wereld mee. Zij buigen zich over de thema’s arbeid, beweging en ‘het sonische’ (geluid, muziek, vertellingen). Zo richt de Duitse Sam Auinger in het Sonsbeekpark de installatie XXXX Terrain in. Hij voert de bezoeker langs tal van luisterplekken om ze „geluidservaringen” te geven. Langs de route naar De Hoge Veluwe komen twintig kunstwerken te staan. Sommige daarvan zijn alleen te zien langs de speciale wandelroutes die gaan verschijnen.

De eerste Sonsbeek-tentoonstelling werd in 1949 georganiseerd om het door de oorlog zwaar gehavende Arnhem nieuwe allure te geven. Aan Sonsbeek deden in de loop der jaren grootheden als Picasso, Zadkine en Henri Moore mee.

De hedendaagse kunsttentoonstelling sonsbeek 20->24 duurt van 5 juni tot 14 september. Daarna volgt een programma met nieuwe tentoonstellingen en evenementen tot in 2024.