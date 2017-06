Snel internet in buitengebied mét Kliksafe-filter

Voor inwoners van het buitengebied rond Ede, Barneveld en Scherpenzeel kan traag internet straks voorbij zijn. Ze staan voor de keuze: wel of geen glasvezel. Zeggen ze ja, dan staat Kliksafe klaar om aan te sluiten.

Glasvezel buitenaf, zo heet de campagne die minimaal 50 procent van de 5900 huishoudens en bedrijven in de Gelderse Vallei over de streep moet trekken. Voor 10 juli moet dit percentage gehaald zijn. Als dat lukt, gaat nog dit najaar de eerste schop de grond in, zegt Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel Buitenaf. „In de buitengebieden van de Gelderse Vallei zullen we ongeveer 860 kilometer aan sleuven graven. Daar gaat 74.000 kilometer aan glasvezelkabel in, omdat we elke woning individueel willen bekabelen.”

Het werk zal gedaan worden door CIF, specialist in de aanleg van glasvezel in buitengebieden. Deze onderneming sprong vorig jaar in het gat dat KPN achterliet, toen het telecombedrijf de ambitie om heel Nederland te ‘verglazen’ in de ijskast zette. De kosten om kabels door uitgestrekte gebieden te leggen waren volgens KPN te hoog.

Lange termijn

De investeerders van CIF, een investeringsfonds in passieve gedeelten van de telecominfrastructuur, zien er wél brood in, aldus Grootenboer. „Ze gaan niet voor het snelle geld, maar voor de lange termijn. De fondsen die er geld in steken, zien dit tevens als een signaal naar Nederland om te investeren in het land. Daarnaast heeft het te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. We moeten met elkaar iets doen aan traag internet in buitengebieden.”

Het bedrijf heeft ondertussen al de nodige buitengebieden onderhanden gehad, vooral in het oosten van Nederland (zie kaartje). In totaal gaat het om 30.000 aansluitingen die nu klaar zijn. Nog eens 15.000 aansluitingen zullen volgend jaar volgen.

Op andere plaatsen in het land zijn, naast de projecten van CIF, ook initiatieven gestart om glasvezel aan te leggen in minder bevolkte gebieden. Zoals in Urk, waar op een bedrijventerrein glasvezel wordt aangelegd. Deelnemers daar zijn aangewezen op slechts enkele providers die aanhaakten. Een bedrijf als Kliksafe is er niet bij betrokken.

Dat is bij de projecten van CIF anders. Glasvezel buitenaf merkte tijdens gesprekken in de Gelderse Vallei dat er behoefte was aan een internetfilter. Dus werd er contact gezocht met Kliksafe. Bert Jan Peters van het internetbedrijf uit Nunspeet is blij met de samenwerking. „Op het KPN-netwerk kunnen we al langer onze diensten aanbieden. Toen CIF actief werd in de buitengebieden van onder meer Krimpen aan den IJssel en Hendrik-Ido-Ambacht, zagen we dat veel potentiële klanten niet voor ons als provider konden kiezen. We zijn heel blij dat die koppeling nu wel tot stand is gebracht.”

De roep om meer snelheid op internet neemt ook bij klanten van Kliksafe toe, aldus Peters. „Een snellere verbinding is niet alleen gekoppeld aan eindeloos online gamen of video’s streamen. Je ziet aan de ene kant dat steeds meer mensen binnen één gezin tegelijk online zijn. Daarnaast maken ook steeds meer apparaten en systemen gebruik van internet. Denk aan het alarm of de telefoon. Veel klanten in het buitengebied kunnen nog steeds niet via internet bellen, omdat de bandbreedte gewoon te beperkt is.”

Eenmalige afkoop

Om mee te kunnen doen met glasvezel, is een investering nodig van de bedrijven en huishoudens. Zij kunnen kiezen tussen een maandelijks bedrag van 12,50 euro of een eenmalige afkoop van 1600 euro. Een mooi aanbod noemt Glasvezel buitenaf het.

Of mensen dat ervoor over hebben met een mobiel 5G-netwerk in het vooruitzicht? Volgens Grootenboer wel, omdat het 5G-netwerk de vaste verbinding nooit helemaal zal vervangen. „Die twee vullen elkaar in de toekomst aan. Daarnaast is het onduidelijk hoe lang het nog duurt voor 5G operationeel wordt. Dat kan nog wel tien jaar duren.”

Marieke Seinen, woordvoerster van Glasvezel, meldt desgevraagd dat de aanvraag in de Gelderse Vallei op dit moment op 8 procent ligt. Dat lijkt weinig, maar de campagneleider maakt zich geen zorgen. „We zijn nog maar net bezig met de campagne. Die 50 procent gaan we wel halen.”