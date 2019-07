Vakantiegangers nemen massaal smartphone en tablet mee. Om te internetten, foto’s te schieten of om naar Zuid-Frankrijk te navigeren. Bellen met de baas op het strand wordt steeds gewoner. Hoe telefoonterreur te voorkomen?

De zomervakantie is in alle hevigheid losgebarsten. Na Zuid en Noord, heeft nu ook Midden vrij. Kleren zoeken, koffers pakken. Vakantiegangers trekken er massaal op uit. Op zoek naar rust. Ontspanning.

Nederlanders zijn een reislustig volkje. Elk jaar gaan zo’n 14 miljoen Nederlanders op vakantie, ruim 83 procent van het totaal. Soms meer dan eens. Nederlanders gaan gemiddeld 2,4 keer per jaar: 1,1 keer in Nederland en 1,3 keer in het buitenland.

Elk jaar staan vakantiegangers weer voor een dilemma. Laptop mee? In een luie strandstoel onder de parasol met wuivende palmbomen aan de Costa-del-nog-wat bereikbaar zijn voor de baas, de buren en de rest van de buitenwacht?

Voor de smartphone ligt het nóg lastiger. Velen kunnen gewoon niet meer zonder. Want de Samsungs, iPhones en Huaweis van deze wereld zijn voor velen hun enige levenslijn met de buitenwereld. Appen, mailen, chatten. Vakantie of niet.

Bellen of mailen op het strand wordt steeds gewoner. Uit de Randstad Werkmonitor blijkt dat twee op de vijf werknemers –40 procent– tijdens de vakantie wordt gebeld of gemaild door het werk. Negen jaar geleden was dat nog maar 25 procent.

Prof. dr. Toon Taris, gezondheidspsycholoog, lost het eenvoudig op. Op een vraag voor dit artikel, reageert hij met een automatische antwoordmail: „Vanwege een welverdiende vakantie kan ik mogelijk niet snel reageren.” Hoe eenvoudig kan het zijn. Ook dr. Jessica de Bloom, auteur van ”De kunst van het vakantievieren”, reageert in de vakantie niet. Veelzeggend. Zonder iets te zeggen.

Een smartphone neemt geen vakantie. Bliepjes blijven onverstoorbaar binnenkomen. Dag en nacht. Appjes ook. En mailtjes van tante Truus. En pushberichten van koopjessites. En nieuwsalerts van radio en tv. Het digitale geweld gijzelt vakantielevens.

Bovendien is een smartphone niet zelden hét navigatiemiddel voor het vinden van het vakantieadres. De losse tomtom met bungelende bedrading heeft allang plaatsgemaakt voor online Google Maps. Blij te zijn verlost van ouderwets kaartlezen – mét bijbehorend gevaar op echtelijke ruzies.

De smartphone móet dus wel mee onderweg. Ook al omdat de gebruiker anders smaakvolle restaurantjes misloopt. Of bezienswaardigheden in de buurt over het hoofd ziet. Of goedkope tankstations langs de snelweg.

Verder zijn er ook duizenden die niet eens meer zonder smartphone op stap willen. Want zonder belkameraad de bergen in voelt leeg, kaal. Zij worden vooral onrustig en onzeker zonder hun vertrouweling.

Maar was de vakantie niet juist bedoeld om een beetje tot rust te komen? Het kan daarom geen kwaad als vakantiegangers zich een beetje wapenen tegen de nietsontziende telefoonterreur. Maar hoe dan? Een paar tips.

Tips voor bliepvrije vakantie

Zet smartphone op stil om gebliep te voorkomen

Schakel Twitter, Facebook en/of mail volledig uit

Check slechts één keer per dag mail, app en chat

Gooi zakelijke mail even van de privé-phone

Instrueer het thuisfront niet nodeloos te storen

Download routes vooraf om offline te kunnen blijven

Neem een oude gsm mee die niet online kan

Print thuis informatie over bezienswaardigheden uit

Hou een wedstrijdje: wie is zo min mogelijk online?