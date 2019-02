Slotoffensief voor behoud boogbrug bij Vianen

Nog één keer halen fans van de boogbrug bij Vianen alles uit de kast om de brug over de Lek te redden van de slopershamer. Een notitie van de Fietsersbond levert de voorstanders van deze oeververbinding voldoende munitie.

De Fietsersbond schreef onlangs aan eigenaar Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de betrokken gemeenten dat de huidige verbinding op de Jan Blankenbrug gevaarlijk is voor fietsers, wandelaars en landbouwvoertuigen.

Deze brug, pal naast de boogbrug en onderdeel van de A2, werd in 2010 uitgebreid. Dit ging ten koste van het fietspad. Volgens de Fietsersbond is het fietspad 2,50 meter breed, terwijl vanwege de drukte –in de spits meer dan 500 (brom)fietsbewegingen per uur– een breedte van minimaal 4,50 meter vereist is.

Voortrazend verkeer

Daarnaast wijst de bond op de betonblokken tussen fietspad en snelweg. „Die bieden weliswaar een afscherming van het drukke, voortrazende verkeer op de A2, maar beschermen onvoldoende als dat echt nodig is.”

Voor voetgangers is er geen aparte voorziening. Zij lopen noodgedwongen op het fietspad.

Fietsers wijken soms uit naar het smalle wegdeel aan de westkant van de Jan Blankenbrug, dat alleen voor landbouwverkeer is ingericht. De bond roept alle betrokkenen ertoe op een onderzoek in te stellen naar een nieuwe, veilige fiets- en voetgangersverbinding over de Lek. De bond draagt zelf een oplossing aan: „Creëer zo’n verbinding op de huidige boogbrug.”

Dat is koren op de molen van de Stichting Boogbrug Vianen en de Historische Vereniging Land van Brederode, die wijzen op de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de boogbrug, die dateert uit 1936. „De boogbrug was decennialang hét symbool van de overgang van Noord- naar Zuid-Nederland. De brug is een beeldbepalend object in de regio dat tot de verbeelding spreekt”, aldus de historische vereniging. Ze doet een beroep op het college en de raad van de kersverse gemeente Vijfheerenlanden om de boogbrug te behouden.

Inmiddels heeft de plaatselijke politiek zich over de kwestie ontfermd. D66 stelde onlangs vragen over de onveilige fietsroute over de Jan Blankenbrug. „Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van de fietsroutes”, zei fractieleider De Zwaan. Hij wees op de mogelijkheid de oude boogbrug te gaan gebruiken als toekomstbestendige fietsbrug.

Volgens De Zwaan is er haast geboden, omdat Rijkswaterstaat eind november bekendmaakte de boogbrug definitief te willen slopen. Diverse fracties dringen er bij het college op aan om zich samen met buurgemeente Nieuwegein sterk te maken om de sloop tegen te houden. Plaatselijke partij VHL Lokaal liet al een onderzoek instellen naar de mogelijkheid om de boogbrug te vernieuwen. Andere fracties vragen het college vooral naar de fietsveiligheid te kijken. Het behoud van de boogbrug is voor hen hooguit bijvangst.

Steeds nieuwe plannen

Opmerkelijk genoeg zijn Viaanse raadsleden en wethouder Zevenhuizen (Ruimte) minder onder de indruk van de notitie van de Fietsersbond dan hun collega’s uit het voormalige Leerdam en Zederik.

Zevenhuizen: „Dit onderwerp staat om de paar jaar op de agenda, steeds waren er nieuwe plannen voor de boogbrug. We hebben de zaak diverse keren aangekaart bij Rijkswaterstaat, maar die doet niets. Het college wil de fietsveiligheid best aan de orde stellen, maar laten we niet over de boogbrug beginnen. Die wordt gewoon gesloopt.”

D66 overweegt een motie in te dienen om de sloop van de boogbrug alsnog te voorkomen.