Situatie Sint-Maarten wat beter, maar fragiel

De veiligheidsituatie op Sint-Maarten lijkt wat te verbeteren, maar is volgens premier Mark Rutte nog altijd fragiel. Meer militairen en hulpverleners zijn onderweg naar het door orkaan Irma getroffen eiland. Ondertussen is het dodental gestegen van twee naar vier nadat twee doden waren aangespoeld, meldde Rutte ook.

Begin deze week moeten er zo’n 550 militairen zijn. Op het eiland, waar eerder plunderingen waren, zijn aanhoudingen verricht. De gevangenis wordt bewaakt door Nederlandse militairen nadat in de muur een gat was ontstaan. Niemand is ontsnapt.

Het Nederlandse Rode Kruis is onderweg om de bevolking te voorzien van drinkwater en voedsel. Dat heeft voorrang. Daarna volgen hulpgoederen als afdekzeilen, keukensets en jerrycans. Een waterkundige gaat in kaart brengen hoe de drinkwatervoorziening kan worden hersteld.

Een groep van 59 mensen van Urban Search And Rescue (USAR.NL) vertrekt maandag vanaf vliegveld Eindhoven naar Curaçao. De groep vrijwilligers, die in het dagelijks werk ook geregeld hulp biedt, gaat door naar Sint-Maarten om te helpen bij het weer opstarten van de ambulancediensten en de brandweer.

Van het eiland worden ook mensen weggehaald: gewonden, zieken, toeristen, gezinsleden van uitgezonden Nederlanders, en tijdelijke werkers en studenten.

Koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn op Curaçao en willen Sint-Maarten bezoeken. „Vertrouw op hulp”, was de boodschap van de koning aan de bevolking.

Sint-Maarten bleef zaterdag extra schade bespaard toen de volgende orkaan José op voldoende afstand langs het eiland trok .