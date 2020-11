Sint snapt de waarde van het kruis niet

Kwetsend, maar nee, niet bedóeld om te kwetsen. Kijkers van het Sinterklaasjournaal reageren echter geschrokken op de uitzending van woensdagavond. Kruisigem? Kruis Hem! „Misselijkmakend.”

De publieke omroep haalt elk jaar, in aanloop naar 5 december, Sinterklaas van stal. Met een speciaal Sinterklaasjournaal. Al twintig jaar. Een ludiek kinderprogramma van de NTR met belevenissen van de ‘goedheiligman’ en zijn knechten. Nee, géén zwarte pieten. Om fijngevoelig rekening te houden met gevoelens in de samenleving. Om geen mensen te kwetsen.

Kwetsen van christenen in diezelfde samenleving lijkt echter geen bezwaar bij de NTR, een omroep betaald met belastinggeld. Het programma kwetst met het heiligste van het christelijk geloof, het verzoenend sterven van Jezus aan het kruis, zeggen geschrokken kijkers. In een kinderprogramma nog wel. „Schandalig”, reageert Esther Simon op Twitter.

De pijn van kijkers richt zich op het Sinterklaasjournaal, waarin een verslaggever een reportage maakt in de fictieve dorpen Schroothoop en Kruisigem. De verslaggever passeert daarbij het plaatsnaambordje Kruisigem met in de berm een Christusbeeld aan het kruis.

De associatie van Kruisigem met „kruis Hem” is duidelijk. „Als u het uitspreekt en ook het beeld erbij ziet, weet u wat er wordt bedoeld”, zegt CU/SGP-raadslid Willem-Jan Verdoes uit Zuidplas op Twitter. „Ik heb hier enorme moeite mee!”

CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf snapt dat kijkers de uitzending als kwetsend ervaren. „Ik zie ook niet in wat de toegevoegde waarde hiervan is aan een kinderprogramma.”

„Het is vervelend wanneer mensen zich gekwetst voelen”, laat een woordvoerder van minister Slob (Mediazaken) desgevraagd weten. Ze wijst er echter op dat een minister zich in onze rechtsstaat niet mag bemoeien met de inhoud van programma’s. „Kijkers kunnen met klachten terecht bij de omroep.”

De uitzending roept veel vragen op. Waarom wil de NTR niet langer gebruik maken van zwarte pieten om geen kijkers te kwetsen, maar lijkt het kwetsen van christenen geen probleem? Kán de omroep zich voorstellen dat kijkers met een christelijke levensovertuiging zich gekwetst voelen?

De NTR weigert een inhoudelijke reactie op die vragen. Het is „beslist niet” de bedoeling van het Sinterklaasjournaal om mensen te kwetsen, reageert woordvoerder René Takken. „Wie het programma kent, weet dat we al 20 jaar grappen maken over alles en iedereen, inclusief onszelf.”

Afkeuring over spottend Sintjournaal

Mohammedanië

Het Sinterklaasjournaal roept méér vragen op. Oók over de mogelijke dubbele moraal van Sinterklaas. Kan de kijker in toekomstige edities ook kwetsende uitzendingen verwachten over moslims en islam? Durft de NTR op vergelijkbare wijze Allah en zijn profeet te bespotten, of waagt de omroep zich dáár niet aan? Meet de Sint met twee maten?

„Is het volgende fictieve plaatsje Mohammedanië”, vraagt Annet Bregman op Twitter. „Of Slavenburg in Moorland”, vult Ida Blok aan. „Smakeloos en kwetsend.” „Geen voelspriet in hun lijf snapt hoe dat Kruisigem binnenkomt”, stelt Shari van de Hout.

De NTR ontwijkt alle vragen over een dubbele moraal van Sint. „Over verhaallijnen en grappen kunnen we echt niks zeggen.”