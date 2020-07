Sint-Maarten laat per 15 juli Amerikaanse toeristen toe

Sint-Maarten opent per 15 juli haar grenzen voor toeristen uit Amerika. Dat is dinsdag bekendgemaakt door het toerismebureau het eiland. Sint-Maarten zou eigenlijk per 1 juli Amerikaanse toeristen al binnenlaten, maar dat werd uitgesteld vanwege de flinke stijging van coronabesmettingen in de Verenigde Staten.

Sinds 1 juli ontvangt Sint-Maarten vluchten uit Europa en Canada, maar al jarenlang komen de meeste toeristen op het eiland uit Amerika. Volgens het toerismebureau zal de overheid de ontwikkeling van de coronabesmettingen nauwgezet volgen en waar nodig inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Sint-Maarten sloot op 17 maart haar luchtgrenzen voor bezoekers uit Europa, Canada en Amerika.