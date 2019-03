SGP waarschuwt buitenland voor meerouderschap

De mogelijke komst van meerouderschap in Nederland moet een wake-upcall zijn voor andere landen, aldus SGP-leider Kees van der Staaij vrijdag.

Op het Wereld Gezinscongres in het Italiaanse Verona riep hij daarnaast op te zoeken naar brede steun voor het natuurlijke gezin. „Pogingen om het gezin te steunen, worden snel neergezet als een anti-lhbt-campagne van orthodoxe christenen”, aldus Van der Staaij.

De SGP-leider ging in zijn speech onder meer in op de legalisering van het homohuwelijk in Nederland in 2001. „We hadden de dubieuze eer het eerste land in de wereld te zijn.”

Volgens de SGP’er doen lhbt-activisten graag voorkomen alsof het homohuwelijk langzamerhand de norm wordt in West-Europa. En dat is onjuist, vindt hij. „In veel landen veranderen de wettelijke normen inderdaad, maar de realiteit is anders. In Nederland staat 95 procent van de kinderen onder de voogdij van een vader en moeder.”

Volgens Van der Staaij zal er altijd „overweldigende steun voor het natuurlijke gezin zijn, omdat het de wijsheid van onze Schepper weerspiegelt.”

Nieuwe golf

Toch is hij bezorgd, onder meer vanwege de Commissie herijking ouderschap en haar rapport over meerouderschap.

Van der Staaij sprak van „een nieuwe golf. We moeten er serieus rekening mee houden dat Nederland opnieuw slachtoffer wordt van een koppige elite in de media en de politiek. Die probeert om ons natuurlijke leven, vrijheid en gezin in een libertijns model te stoppen.”

Exportproduct

De SGP-leider waarschuwt andere landen voor een nieuw Nederlands exportproduct: „Laat dit congres een wake-upcall zijn voor andere landen. Wees voorbereid.”

Volgens de SGP-leider is er in het vuistdikke rapport van de commissie op slechts tien pagina’s aandacht voor de pedagogische en psychologische effecten van meerouderschap. „We weten steeds meer over de hechting van kinderen. Waarom blijft het vanuit de wetenschap dan zo stil als het over meerouderschap gaat?”