SGP Staphorst wil niet debatteren in partycentrum

De SGP in Staphorst komt donderdagavond niet naar uitgaanscentrum Kisteman voor een verkiezingsdebat. De partij kan niet instemmen met de locatie.

Een complex waar in het weekend tot diep in de nacht wordt gefeest met nogal wat alcohol vindt de SGP-fractie niet geschikt. Andere partijen hebben geen moeite met deze locatie. „Als je ergens wordt uitgenodigd, dan ga je gewoon”, zegt CU-lijsttrekker Mussche. Ook het CDA denkt er zo over.

De SGP blijft achter haar standpunt staan: „Geen debat in een uitgaansplek waar muziek en alcohol belangrijke ingrediënten zijn”, vindt SGP-voorman Mulder.

Uitgaanscentrum Kisteman in Staphorst doet ook altijd dienst als stembureau. De SGP kreeg in 2014 bij dit stemlokaal de meeste stemmen. In totaal kreeg de partij 2897 stemmen in de gemeente Staphorst, waarvan 657 bij het stembureau in het uitgaanscentrum.