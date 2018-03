SGP in Ede opnieuw de grootste partij

De SGP is in de gemeente Ede opnieuw de grootste. De partij behield haar zeven zetels, CU en CDA bleven beide op zes.

De Gereformeerde Beginselpartij kwam met 532 stemmen, 108 minder dan in 2014, niet in de buurt van een zetel.

Even, bij de eerste voorlopige uitslag, leek het erop dat de SGP een monsterzege zou behalen: 30 procent van de stemmen. Onder de tien stembureaus die de resultaten hadden verwerkt, waren er bij waar de partij traditioneel goed scoort. Met 16 procent (in 2014 16,44) bij een iets hogere opkomst was SGP-lijsttrekker Van der Poel toch ook gelukkig. „We hebben de zevende zetel mogen behouden. Vier jaar geleden was dat een restzetel.”

De uitslag is voor de SGP volgens verwachting, aldus Van der Poel. „Een achtste zetel was niet realistisch. Het is wel prachtig dat we 200 stemmen meer hebben gekregen. Spijtig is daarentegen dat de gemeenteraad opnieuw geen confessionele meerderheid heeft.

Samen met CDA en CU hebben we net één zetel te weinig.”

Ook ChristenUniewethouder Meijer is tevreden. „In stemmenaantal zijn we nu de tweede partij van Ede, het CDA voorbij. In 2014 hadden we de beste uitslag ooit. Dat hebben we vastgehouden.” CU-lijsttrekker Otter tekent erbij aan dat de grote drie christelijke partijen stabiel zijn gebleven. „We hebben geen stemmen van elkaar afgesnoept.”

Voorzitter Soetendaal van de Gereformeerde Beginselpartij noemt het „teleurstellend, maar ook weer niet heel onverwacht” dat een zetel er voor zijn partij niet in zat.

Opvallend in Ede is de winst van GroenLinks. De partij ging van twee naar vier zetels. De PvdA verloor juist twee van de drie zetels. D66 verloor een zetel en staat op drie zetels.