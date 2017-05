SGP Houten wil graag Nederlandse vlag voor gemeentehuis

De SGP in Houten wil dat voortaan de Nederlandse vlag altijd voor het gemeentehuis wappert. Dat hoeft de gemeente slechts 2500 euro per jaar te kosten, blijkt uit vragen die de fractie onlangs aan het college van burgemeester en wethouders heeft gesteld.

Momenteel hangen alleen de Europese en de gemeentevlag aan masten voor het gemeentehuis.

„De driekleur is het nationale symbool van Nederland. De vlag is voor iedereen herkenbaar, staat voor eenheid en bindt ons”, schrijft de Houtense SGP.

De landelijke vlaginstructie biedt de mogelijkheid om permanent de Nederlandse vlag te hijsen.

Voorwaarde is dat de vlag in het donker verlicht is zodat de kleuren altijd duidelijk te zien zijn. Met ledverlichting kost dit jaarlijks 2500 euro, becijferde de partij.

Momenteel hangt de Nederlandse vlag ook permanent voor de gemeentehuizen van Midden-Delfland, Katwijk (beiden Zuid-Holland) en De Ronde Venen (Utrecht).