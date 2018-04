„SGP en CDA niet in nieuw college Scherpenzeel"

De beoogde collegepartners GemeenteBelangen Scherpenzeel en ChristenUnie hebben PRO Scherpenzeel uitgenodigd voor het vervolg van de coalitieonderhandelingen.

De twee partijen hebben in de gemeenteraad een meerderheid van zeven van de dertien zetels. Voor een breed draagvlak en voldoende bestuurskracht is gezocht naar een derde partij. De CU had een eerste voorkeur voor de SGP (drie zetels), maar sloot een combinatie met PRO (één zetel) niet uit. PRO Scherpenzeel is een samenwerkingsverband van Democraten Scherpenzeel, PvdA en GroenLinks. In het huidige college zijn SGP, CDA en CU vertegenwoordigd.