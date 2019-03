SGP Drenthe hoopt op verkiezingsmirakel

Het lijkt een onmogelijke missie. Toch probeert de SGP in Drenthe, net als in 2011 en 2015, een zetel in Provinciale Staten te bemachtigen. Een dag mee op campagne met lijsttrekker Willem van Hartskamp (40). „Er wonen te weinig christenen in Drenthe om een zetel te halen.”

„Mooie stropdas!” De scholieren van het Terra College in Emmen zijn enthousiast over de feloranje das van Willem van Hartskamp, SGP-lijsttrekker in Drenthe. Zijn schoonvader Gerard van Reenen vergezelt hem bij de verkiezingsmarkt op de landbouwschool.

Van Hartskamp neemt de complimenten over zijn stropdas glimlachend in ontvangst. „Die kun je ook omdoen als het Nederlands elftal moet spelen”, denkt een scholier. „Voetbal is maar een dom spelletje. Als ze de bal hebben, schoppen ze hem direct weer weg”, meent Van Reenen.

Christenen

Van Hartskamp, docent Nederlands en Godsdienst aan de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen, doet voor de derde keer mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ook in 2011 en 2015 probeerde hij een Statenzetel te bemachtigen. Zonder resultaat. „Er wonen te weinig bevindelijke christenen in Drenthe. We moeten het dus hebben van niet-christenen die op ons stemmen”, aldus Van Hartskamp.

De partij haalde in 2011 bijna 1200 stemmen; in 2015 ruim 1600. Er waren ruim 4700 stemmen nodig voor een zetel. Een onmogelijke missie? „We dachten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 ook dat we niets zouden bereiken. Maar toen hebben we toch een zetel gehaald in Hoogeveen. Dat geeft mij vertrouwen voor deze verkiezingen.” Zo stuurde zijn oud-buurman, niet christelijk, hem een bericht dat de Stemwijzer hem bij de SGP bracht. „Dat soort mensen hebben we nodig.”

Maar hij is ook realistisch over zijn kansen in Drenthe: „Ik ben nuchter. Het wordt heel moeilijk om in Provinciale Staten te komen.”

DENK

Niet alle aanwezige mbo’ers lijken zin te hebben in de verkiezingsmarkt. „Meiden, ga eens met de politieke partijen praten. Anders keur ik jullie portfolio af”, roept de organiserend docent tegen een groepje rondhangende scholieren. Politici staan verspreid door de kantine en hebben hun campagnemateriaal uitgestald op ronde statafels. „Alleen Forum voor Democratie en DENK zijn er niet”, ziet Van Hartskamp.

De Drentse voorman herhaalt tegen elke scholier die het maar wil horen wat de speerpunten van de SGP zijn: verkeersveiligheid, ruimte voor de boer en duidelijke politiek. Maken andere partijen zich daar niet hard voor? „Jawel. Maar de andere christelijke partijen stellen geen grenzen. Topsport moet bijvoorbeeld allemaal maar kunnen, volgens de ChristenUnie. Daar willen wij geen belastinggeld aan besteden.”

Dat ligt wat genuanceerder, volgens Roy Pruisscher, nummer 3 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. „Wij vinden niet dat de provincie geld moet uitgeven aan topsport. Maar wij willen wel zorgen voor de veiligheid van bezoekers bij voetbalwedstrijden of de TT in Assen.”

Niet nodig

Is samenwerken nog een optie voor SGP en CU? „Ik heb het aan CU gevraagd, maar ze willen niet”, aldus Van Hartskamp. Pruisscher verwijt Van Hartskamp een opportunistische houding: „Hij kwam een halfjaar geleden met de vraag of we wilden samenwerken. Dat vinden wij te laat; we werken graag samen met de SGP, maar dan wel een langere periode voor de verkiezingen. Nu klopt hij alleen bij ons aan omdat hij ons nodig heeft.”

De CU behaalde krap drie zetels in Provinciale Staten. De stemming in 2015 leverde de partij 2,6 zetels op. Pruisscher ziet de deelname van de SGP niet als bedreiging voor zijn partij. „De stemmers zullen eerder bij het CDA vandaan komen.” Toch kan een klein stemmenverlies voor CU ervoor zorgen dat de partij een zetel moet inleveren.

Veel scholieren op het Terra College werken in de landbouwsector. „Ik volg de opleiding veehouderij”, meldt een 18-jarige scholier die niet met zijn naam in de krant wil. Welke partij hem het meest aanspreekt? „Nog geen idee. Ik ga overal luisteren, behalve bij Partij voor de Dieren. Die is eigenlijk tegen de dieren.”

Schoonvader

Van Hartskamp voert de campagne voor SGP Drenthe vrijwel alleen. De andere kandidaten op de kieslijst zijn niet zo actief. „Ik zou graag meer inzet willen van anderen, maar dat komt moeilijk van de grond. Bij sommige activiteiten zijn ze wel betrokken.” Zijn schoonvader staat niet op de kandidatenlijst, maar helpt hem regelmatig. Onlangs ging Van Hartskamp met zijn dochter folders bezorgen in Kloosterveen.

De verkiezingen zijn over ruim een week. Dan zal duidelijk worden of Van Hartskamp genoeg Drentenaren heeft overtuigd van zijn boodschap voor de provincie. Zo niet, dan kan de feloranje stropdas weer voor vier jaar de kast in.

Een tweeluik over christelijke partijen die voet aan de grond willen krijgen in de provincie. Volgende week dinsdag: ChristenUnie Limburg.