SGP doet voor het eerst zelfstandig gooi naar zetel in Amersfoort

Een jong en modern team. Dat wilde het bestuur van de Amersfoortse SGP. Vol goede moed voeren de eerste drie kandidaten nu campagne in de stad. In de hoop voor het eerst zelfstandig een zetel in de gemeenteraad te behalen. „Mijn leerlingen vormen mijn beste campagneteam.”

Twaalf knaloranje fietsen staan er in de stad. Opvallend, duurzaam en stabiel, noemt lijsttrekker Martijn Meeuse (39) de verkiezingsvehikels. Samen met Martin Holleman (27) –tweede op de lijst– en Janneke Pekaar (37) –nummer drie– doet hij zijn uiterste best om de SGP weer in de gemeenteraad van Amersfoort te krijgen. Na zestien jaar wordt dat wel tijd, vindt het team.

„Veel mensen denken: SGP, wat moet ik ermee?” zegt Meeuse, docent op het Hoornbeeck College, in zijn woonplaats. „Na afloop van een debat krijg ik regelmatig te horen: Bij de Stemwijzer kom ik bij jullie uit. Ik was niet van plan SGP te stemmen, maar herken me in jullie ideeën.”

Net als alle Amersfoortse politici maakt Meeuse zich hard voor meer starterswoningen. „Anders dan andere partijen willen wij meer doorstroming vanuit sociale huurwoningen. Daarvoor krijg je de handen op elkaar tijdens een debat.”

De SGP had jarenlang een gecombineerde lijst met GPV en RPF, de voorlopers van de ChristenUnie. Tot 2002, toen het hoofdbestuur de SGP terugfloot omdat de CU een vrouw op de lijst had gezet. Vlak voor de verkiezingen kwam er toch groen licht voor samenwerking, maar de CU vond dat toen te laat. Een paar jaar geleden zochten de partijen elkaar weer op. Meeuse zat de afgelopen raadsperiode als fractieadviseur aan tafel bij de CU – met het idee straks samen de verkiezingen in te gaan. Toen het CU-bestuur daarvan afzag, besloot de SGP zelfstandig voor een zetel te gaan.

„Eerst waren we daar wel sceptisch over. Door alle positieve reacties op onze ideeën hebben we de stap toch gezet”, legt Meeuse uit. De partij zal dan wel zo’n 600 stemmen meer moeten krijgen dan bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Toch zijn de drie kandidaten vol goede moed. Pekaar: „Je begint niet ergens aan als je denkt dat het mislukt.”

Ooit verdween de SGP uit Amersfoort door een vrouw. Nu komt de partij terug met een vrouw. Het bestuur wilde een fractie met een jonge en moderne uitstraling. Het ging bewust naar een vrouw op zoek en polste Pekaar of ze interesse had in een plek op de kandidatenlijst. Ze stemde in: „Wat is er mooier dan je op deze manier voor je stad in te zetten?”

Pekaar zegt respect te hebben voor partijgenoten die anders over de positie van de vrouw denken. „Tegelijkertijd: als we geen vrouwen willen in leidinggevende functies en geen werkende moeders, dan blijft er van het reformatorisch onderwijs en de zorg weinig over.”

In Amersfoort lijkt het vrouwenstandpunt niet te spelen. De leden gingen unaniem akkoord met Pekaars voordracht. Ook achteraf kwamen er geen negatieve reacties. „In de stad ligt dit anders dan in een dorp”, denkt Pekaar, docente op het Driestar College in Gouda. „Leerlingen vinden het leuk en stoer dat ik meedoe. Ze vormen mijn beste campagneteam.”

Als lijsttrekker Meeuse wat campagnefolders probeert te slijten op het Eemplein, doet een voorbijganger zijn beklag over de VVD. Zijn hele leven stemde hij op de liberalen; woensdag niet meer. „Hoe een landelijke partij ervoor staat, beïnvloedt de stemkeuze”, merkt Meeuse. Hebben de Amersfoorters zelf last of gemak van de landelijke SGP? „We profiteren van de betrouwbaarheid van de partij”, zegt Pekaar. „Een goede basis om hier te starten.”

Volgens Meeuse vinden veel mensen Van der Staaij een goede politicus. „Maar je hoort ook: Vrouwen mogen niks bij jullie. Dan zeg ik: Onze Janneke staat verderop te flyeren. In de beeldvorming is de SGP een soort one-issuepartij geworden rond het vrouwenstandpunt. Wij willen af van die karikatuur. Liever hadden we meer dan één vrouw als kandidaat gehad. Dat was lastig, omdat het überhaupt moeilijk is om mensen te interesseren voor de politiek.”

