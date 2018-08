SGP: Boulevard Vlissingen is ’s avonds een getto door overlast jongeren

De boulevard van Vlissingen verandert ’s avonds in een getto. Groepen jongeren zorgen voor veel overlast, zegt de plaatselijke SGP. Er moet een breed gedragen visie op de boulevard komen om van het flaneergebied langs de Schelde weer een parel te maken, vindt de partij.

De SGP-fractie slaat alarm over de onveiligheid op de boulevard van Vlissingen. Bewoners en toeristen klagen over groepjes jongeren die ’s avonds en ’s nachts overlast veroorzaken. „Ze scheuren over de boulevard met motoren, scooters en met gepimpte auto’s waaruit oorverdovende muziek komt. Die auto’s stoppen soms plotseling, geven een paar keer flink gas en trekken dan met een noodgang op. Stel je eens voor dat er dan net iemand oversteekt”, aldus SGP-raadslid Janse, die het probleem aankaart in schriftelijke vragen aan B en W. „Er worden openlijk drugs verhandeld en er is al een steekpartij geweest bij een ruzie nadat een jongere een brandende sigarettenpeuk naar terrasbezoekers had gegooid.”

De SGP kreeg tientallen klachten. Janse: „Het loopt uit de hand. We horen verhalen van bewoners die hun eigen appartement niet meer in kunnen omdat de ingang wordt versperd door hangjeugd die weigert ruimte te maken. Wie er iets van zegt, wordt geïntimideerd, uitgescholden en bedreigd.” Volgens Janse komt de overlast van „een kleine groep die het bederft voor de grote meerderheid die zich gedraagt. Bewoners en toeristen voelen zich niet veilig en ik krijg signalen dat de politie schittert door afwezigheid.”

De SGP wil dat de gemeente met belanghebbenden een duurzame visie op de toekomst van de boulevard ontwikkelt om het overlastprobleem te tacklen. Studenten van de Hogeschool Zeeland en University College Roosevelt zouden daar een rol in kunnen spelen.

Eerder stelde de SGP al vragen over het negeren van het zondags verbod voor gemotoriseerd verkeer op de boulevard, dat geldt van 13.00 tot 17.00 uur. Motorrijders zouden met veel kabaal over de boulevard scheuren tijdens die verbodsuren. Janse: „Ik heb bepleit bij de opritten van de boulevard dranghekken te plaatsen en wel zo dat alleen fietsers er nog zigzaggend door kunnen. Er gaan stemmen op om de boulevard in het seizoen compleet autovrij te maken.”