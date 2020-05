Schrijfster en dichteres Mischa de Vreede overleden

Schijfster en dichteres Mischa de Vreede is overleden. Dat meldt haar zoon, Tobias Oudejans. Ze was 83 jaar en stierf dinsdag in Amsterdam. De Vreede was al langere tijd ziek.

Mischa de Vreede schreef (kinder)boeken, gedichten en artikelen voor verschillende tijdschriften, waaronder Vrij Nederland en, vorig jaar nog, De Groene. Verder maakte ze recensies over kinderboeken en televisie voor het toenmalige Handelsblad.

De auteur werd geboren in het vroegere Nederlands-Indië, als dochter van een dominee en een onderwijzeres. Haar Indische achtergrond speelde veelvuldig een rol in haar werk, bij voorbeeld in Waar ik mee leef (1995) en Kind in kamp (1961), over haar internering in een Japans kamp op Sumatra en de verwerking van de ervaringen daar.

In 1959, al in het jaar van haar eerste dichtbundel, kreeg ze de Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam voor het gedicht Een jong meisje droomt. Haar laatste bundel verscheen in 2001 en heet Zeestenen.

Haar laatste roman was Heilige Dagen uit 2007.