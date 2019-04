Schreeuw om Leven schort wakes tijdelijk op

Schreeuw om Leven stopt tijdelijk met het aanbieden van hulp en advies aan onbedoeld zwangere vrouwen die op weg zijn naar een abortuscentrum.

De veiligheid van de vrijwilligers én die van de bezoekers van de klinieken kan momenteel onvoldoende worden gewaarborgd, zo maakte directeur Kees van Helden woensdag bekend.

Diverse media stonden de afgelopen weken in uitzendingen stil bij het werk van prolifeorganisaties bij abortusklinieken; als eerste EenVandaag in een uitzending op 16 januari. Daarin werden forse verwijten geuit over het optreden van de organisaties.

Niet alle beelden zijn waarheidsgetrouw; sommige zijn in scène gezet, benadrukt Van Helden. „Gevolg van de uitzendingen is wel dat Schreeuw om Leven dreigmails ontving. Voorbijgangers bij de kliniek gingen zich agressief gedragen, met ongewenste situaties voor de vrijwilligers en de kliniekbezoekers tot gevolg. Hiervan is melding gemaakt bij de politie en de lokale overheid. Beide hebben we om advies gevraagd.”

Schreeuw om Leven wil de wakes hervatten zodra de rust is weergekeerd.

