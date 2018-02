Schiedammer molen open na restauratie

Molen De Walvisch in Schiedam opent over twee weken na een ingrijpende renovatie de deuren. Het is tevens de start van een tentoonstelling over de rol die de brandersmolen speelde in de Schiedamse jenevergeschiedenis.

De Walvisch werd in 1794 gebouwd en diende als graanmolen voor de jeneverindustrie. Hij maakt samen met enkele andere molens, branderijen, de Havenkerk, een korenbeurs en een enkele mouterij deel uit van de historische overblijfselen uit de rijke jenevergeschiedenis. De molen staat op een steenworp afstand van het Nationaal Jenevermuseum. De Walvisch is vanaf de heropening onderdeel van het museum.

Informatieve film

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een grote renovatie van de molen. Ook is er een tentoonstelling over de jenevergeschiedenis van Schiedam gemaakt. Wie deze bezoekt, ziet op de ronde binnenmuren van de molen een informatieve film. „Het beeld wordt 180 graden rondom op de muur geprojecteerd. Hierdoor heeft een bezoeker het gevoel midden in het Schiedam van vroeger te staan”, vertelt museumdirecteur Marjolein Beumer. „In de film vertelt een man zijn 8-jarige dochtertje over de geschiedenis van Schiedam, waarin jenever de hoofdrol speelt.”

Op de molenzolder leren bezoekers via een interactieve maquette hoe de molen werkt en wat de taak is van een molenaar. Dan is het nog maar één trap omhoog om op de maalzolder uit te komen. De klim wordt beloond met een adembenemend uitzicht op de stad en de andere korenmolens. Op de zolder kunnen bezoekers de molenaar aan het werk zien. De tentoonstelling gaat van start op 27 februari.

Meters bekabeling

Voor de restauratie van De Walvisch zijn de buitenmuren hersteld, werden verdiepingen geplaatst en zijn er meters bekabeling aangelegd.

Schiedam is vanwege de historie bekend als jeneverhoofdstad van de wereld. Beumer: „Tegenwoordig wordt Schiedam steeds vaker ”GinCity” genoemd. Dat heeft te maken met de initiatieven die vanuit de traditionele branche worden genomen om nieuwe, smaakvolle gins te ontwikkelen. Waar de oudere generatie is opgegroeid met jonge jenevers, zien we dat de jongere generatie meer interesse toont voor kwaliteitsgins en gelagerde jenevers.”