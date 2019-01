Scheveningen maakt de balans op na roerige jaarwisseling

Een dag na de uit de hand gelopen vreugdevuren in Scheveningen blikken inwoners, politiek, gemeente, bouwers, hulpdiensten en verzekeraars terug en vooruit.

Een vonkenregen van het grote vreugdevuur op het Scheveningse strand zorgde tijdens de jaarwisseling voor schade aan onder meer huizen en auto’s.

Voor de jaarwisseling was er contact tussen de gemeente en de bouwers van de vreugdevuren. De organisatoren gaven toen toe dat de brandstapel hoger was dan toegestaan. De gemeente besloot de vuren niet af te gelasten, mede om brandstichting en rellen te voorkomen, meldt de NOS. Bronnen rond de Haagse burgemeester Krikke zeiden dat de vrees voor ongeregeldheden een rol heeft gespeeld bij de overweging van de gemeente om het vreugdevuur in Scheveningen te laten doorgaan.

De organisatoren van de beide vuren hadden dinsdag een gesprek op het stadhuis. Daarbij zeiden zij alle medewerking toe aan de evaluatie van de gebeurtenissen. „Het was een open en goed gesprek, waarin de bouwers zich eveneens zeer aangedaan toonden”, schrijft Krikke in een brief aan de gemeenteraad.

Woensdagavond komen de bouwers bij elkaar. Ze willen daarna met een verklaring komen.

In totaal elf partijen uit de Haagse gemeenteraad hebben dinsdag vragen gesteld over de gebeurtenissen. De partijen willen weten of de gemeente controleerde of de vuurstapels in Scheveningen en Duindorp zouden worden teruggebracht naar de maximale hoogte, en wie heeft besloten de vuren ondanks de stevige westenwind toch aan te steken.

Toekomst

„Ik twijfel, evenals politie en justitie, over de toekomst van de vreugdevuren. We moeten als stad bepalen of we hiermee door willen gaan en moeten met zijn allen of we dit nog wel willen”, zei Krikke dinsdagmiddag op een persconferentie.

De schade aan huizen in Scheveningen wordt normaal gesproken gedekt door de verzekering. Bij auto’s hangt het af van het verzekeringspakket, zegt de Bond van Verzekeraars. Woensdagmiddag komt de bond met een schatting van de totale schade van de jaarwisseling.

‘Goed gesprek’ tussen bouwers vreugdevuur en gemeente

Duitsers in Scheveningen midden in de nacht met volle koffer op straat