In Nederland zijn er duizend kinderen die nog op een pleeggezin wachten. Waarom is er een tekort? En wat motiveert mensen om een kind in huis te nemen?

In deze aflevering van Scherptediepte gaat Francina langs bij pleegouders Peter en Annet. Pleegdochters Naomi en Christine vertellen hoe het is als je niet bij je eigen ouders kunt wonen.