„Schaken is goed voor leervermogen en fithouden van brein”

Hij probeert het schaken in de openbare ruimte zo veel mogelijk te bevorderen. In Nederland en daarbuiten. Jesús Medina Molina (49) uit Vleuten ziet daar alleen maar voordelen van. „Het belangrijkste is dat schaken verschillende mensen verbindt.”

Toen Medina in 2017 in het Utrechtse Máximapark jogde, kreeg hij een ingeving: als mensen nu eens met elkaar gaan schaken, kan hen dat verbinden. „Hoe vaak ontmoet iemand bijvoorbeeld een andersgelovige?”

Hij zocht contact met het Utrechtse gemeentebestuur. Dat plaatste begin vorig jaar drie schaaktafels in het Máximapark en bij twee scholen. Amersfoort, Apeldoorn, Amsterdam, Schiermonnikoog, Gorinchem, Doetinchem en Tilburg volgden.

Wilt u alleen de verbinding stimuleren?

„Dat is mijn hoofddoel. Ik merk dat passanten in het park vaak zijn geïnteresseerd in het schaken. „Wie wint er?”, is het eerste wat ze vragen. Velen blijven bij de schaaktafels staan en komen zo met elkaar in gesprek. Ook bij de tafels bij de scholen werkt het zo. Er staan al snel zo’n twaalf kinderen omheen die meeschaken en met elkaar contact hebben.

Daarnaast is schaken zeer goed voor het leervermogen. Mijn dochter Alyssa had moeite met rekenen. Die verminderde doordat ik haar leerde schaken. Deze denksport geeft ruimtelijk inzicht, bevordert de concentratie en het vooruitdenken en het omgaan met verlies.

Schaken is ook voor ouderen zeer goed. Het houdt hun brein fit: de denksport vertraagt verschijnselen van dementie en Alzheimer.”

Hoe gaat het in zijn werk?

„Mensen die willen schaken, moeten zelf hun stukken meenemen. Voor 3, 4 euro heb je al een kunstof setje. In het Máximapark zijn schaakstukken bij een nabijgelegen horecaonderneming beschikbaar; de betrokken scholen hebben die ook.”

U geeft ook workshops?

„Klopt. Ik ga regelmatig naar het Máximapark en leg aan de hand van beelden de eerste beginselen van het schaakspel en de waarde van de stukken uit. De dame is negen punten waard, en dames zijn negen maanden zwanger, is dan mijn ezelsbruggetje.”

Hoe gaat uw actie verder?

„Het moet niet van mij afhangen: iedereen die wil verbinden en de schaaksport wil bevorderen, kan dit in zijn woonplaats oppakken.

Samen met de Schaakbond en burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog maakte ik van deze gemeente het eerste schaakeiland ter wereld. Alle leerlingen van primair en voortgezet onderwijs leren er schaken.

Ik rol ”Urban Chess” internationaal uit. Ik mailde grote Spaanse, Italiaanse en Belgische steden; Madrid overweegt plaatsing. Verder heb ik contact met Nederlandse producenten van stoeptegels en bankjes waarop schaakborden zijn gedrukt.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.