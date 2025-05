10,5 miljoen aangiftes inkomstenbelasting voor 1 mei, een record

De Belastingdienst verklaart de toename doordat meer mensen een uitnodiging kregen voor het doen van aangifte. Ook heeft de organisatie het onderwerp extra onder de aandacht gebracht bij jongeren, zegt een woordvoerster.

Wie niet voor 1 mei zijn of haar gegevens kan doorgeven, kan om uitstel vragen. De Belastingdienst ontving bijna 3,2 miljoen verzoeken voor uitstel. Het overgrote deel daarvan kwam van belastingadviseurs, die vaak aangifte doen voor ondernemers.

Volgens de Belastingdienst verliep de aangifteperiode „zonder noemenswaardige problemen”. Er werden ruim 51.500 afspraken gemaakt voor hulp bij de aangifte, 6800 meer dan vorig jaar. De organisatie probeerde de verschillende vormen van hulp extra bekend te maken bij mensen. Zo reed er een Belastingdienstbus naar meerdere plekken in het land en richtte de fiscus zich in campagnes op „specifieke doelgroepen”.

Via sociale media beantwoordde de Belastingdienst zo’n 7000 vragen over de aangifte. Medewerkers van de BelastingTelefoon voerden er een kleine 490.000 gesprekken over.