Ruzie over koopzondag Gronings winkelcentrum lijkt voorbij

De jarenlange strijd om de koopzondag in winkelcentrum Paddepoel in Groningen lijkt te eindigen. De partijen bereikten donderdag een akkoord.

Paddepoel Fietsen hoeft geen 62.000 euro aan boetes te betalen omdat de zaak niet op zondag open is, ondanks het invoeren van koopzondagen in het winkelcentrum in 2014. De 6000 euro aan betaalde boetes over 2016 krijgt het bedrijf terug. Het ontvangt bovendien 4000 euro schadevergoeding annex smartengeld.

Paddepoel Fietsen en de vereniging van eigenaren (vve) van het winkelcentrum kwamen dat donderdag overeen toen ze in hoger beroep tegenover elkaar stonden bij het hof in Leeuwarden. Peter Oest van Paddepoel Fietsen is opgelucht. De leden van de vve moeten het akkoord nog goedkeuren.

Een bakker, bloemist en de rijwielzaak hadden ruim twee jaar lang een hoogoplopende ruzie met die vve. Het bedrijf in Voorschoten dat achter de vve zit, wilde integrale deelname aan de koopzondag door alle bedrijven in Paddepoel. Er kwamen later alleen uitzonderingen voor eenmanszaken en mensen die om godsdienstige reden hun zaak principieel niet open wilden stellen. De eigenaar van de fietsenzaak wilde op zondag vrij zijn en zelf bepalen wanneer hij open zou zijn. Een nieuw bestuur van de vve trof eerder een schikking met de weigerende ondernemers.

De zaak, die veel emoties losmaakte, leidde onder meer tot Kamervragen van SP, CDA en SGP. De ChristenUnie in Groningen vindt dat nu ook de boetes van de andere winkeliers moeten worden kwijtgescholden.

Paddepoel Fietsen zal zich voortaan houden aan de bloktijden, tijden waarop alle winkels open moeten zijn. Die zijn ongeveer dezelfde als de openingstijden die de fietsenzaak al hanteerde. Verder zal het bedrijf via de vve bijdragen aan onderhouds- en schoonmaakkosten van het winkelcentrum.