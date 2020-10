Russen boos over NAVO-kernwapenoefening die ook in Nederland was

Rusland heeft geklaagd over een NAVO-kernwapenoefening, die tot vrijdag zou zijn gehouden vanaf onder meer vliegbasis Volkel in Noord-Brabant. Ook vanaf een Duitse basis in de buurt van de Nederlandse grens zou zijn geoefend.

Het Russische ministerie van Defensie diende bij de Duitse militaire attaché in Moskou een klacht in over de oefening Steadfast Noon. Dergelijke acties leiden tot een verlaging van de drempel om kernwapens te gebruiken. Zo’n provocatie zal leiden tot een verdere toename van de spanningen tussen de NAVO en Rusland, aldus het ministerie vrijdag: „Het heeft een negatief effect op het vertrouwen in Europa.”

Luchtmachten van NAVO-bondgenoten houden jaarlijks een oefening om het NAVO-gebied met Amerikaanse atoomwapens te beschermen. In noodgevallen moeten ook niet-Amerikaanse vliegtuigen dergelijke wapens kunnen inzetten.

Rusland vindt het maar niks dat Duitsland, als land zonder eigen kernwapens, personeel en de luchtmacht beschikbaar stelt voor een scenario met het gebruik van kernwapens voor massavernietiging. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder ook al kritiek geuit op de oefening.