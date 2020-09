„Ruim 700 Nederlanders op uitgelekte lijst Chinees databedrijf”

Een zoon van D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, een zus van PvdA-leider Lodewijk Asscher en de dochter van CDA-prominent Pieter Omtzigt. Allemaal staan ze op een lijst van een Chinees bedrijf dat nauwe banden zou hebben met de Chinese inlichtingendiensten.

Dat blijkt uit een databestand dat is ingezien door de NOS.

Naast namen en informatie over vele honderden prominente Nederlanders beslaat de database in een groot aantal gevallen ook informatie over de bloedverwanten van wat databedrijf Zhenhua „overzeese sleutelfiguren” noemt. Op basis van de Nederlandse dataset zijn er volgens de NOS geen aanwijzingen dat gebruik zou zijn gemaakt van niet-openbare bronnen.

Maandag werd duidelijk dat Zhenhua, op papier een privaat Chinees bedrijf, de gegevens van circa 2,4 miljoen mensen in het buitenland heeft samengebracht in een omvangrijk databestand. Nu wordt duidelijk dat zich in die Overseas Key Information Database ook ruim 700 Nederlanders bevinden.