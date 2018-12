Ruim 30 tips na steken vrouwen rond Castricum

Bij de politie zijn ruim dertig tips binnengekomen over de vrouwen die deze maand mogelijk met een mes zijn gestoken in Castricum en omgeving. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd dinsdag aandacht aan de zaak besteed.

Een politiewoordvoerder noemde woensdag een deel van de binnengekomen tips „kwalitatief goed.” Een 18-jarig meisje is onlangs in Egmond aan den Hoef (Noord-Holland) aangereden tijdens haar hardlooprondje en door de bestuurder in haar borst gestoken. Ze lag na het incident een aantal dagen op de intensive care.

De politie houdt er rekening mee dat een 18-jarige fietsster en een 52-jarige hardloopster die onlangs kort na elkaar werden aangereden in Castricum, daarna ook zijn gestoken. De fietster die op de Zanddijk in Castricum werd geraakt, hield daar een klaplong aan over. De hardloopster raakte gewond aan haar arm.

De politie weer niet zeker of alle drie de vrouwen door dezelfde persoon zijn aangereden.